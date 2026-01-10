NBA: Με ηγέτη τον Γιάννη οι Μπακς «άλωσαν» το Λος Άντζελες - Real.gr

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση προσφέροντας τα μέγιστα και στις δύο πλευρές του παρκέ, οι Μπακς πέρασαν από την έδρα των Λέικερς επικρατώντας 105-101.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς (17-21) που επιβλήθηκαν στο Λος Άντζελες των Λέικερς (23-13) με σκορ 105-101.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα “Ελάφια” ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο “Greek Freak” σημείωσε 21 πόντους, προσθέτοντας στην στατιστική του 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, ενώ ήταν καθοριστικός στην άμυνα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ “έσβησε τα φώτα” στον ΛεΜπρόν με 39” να απομένουν για τη λήξη και έκλεψε την μπάλα στα 2”, με τον Πόρτερ (άξιος συμπαραστάτης πετυχαίνοντας 22 πόντους) να “κλειδώνει” τη νίκη με 2/2 βολές.

Από πλευράς γηπεδούχων ο Ντόντσιτς είχε 24 πόντους αγγίζοντας το triple-double (9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ) και ο ΛεΜπρον 26 (10 ασίστ, 9 ριμπάουντ).