NBA: Σοκ με Χαλιμπέρτον: Διέλυσε τον αχίλλειο τένοντά του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η χρονιά για τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Το μεγάλο αστέρι των Πέισερς πάτησε άσχημα στο παρκέ κατά τη διάρκεια του Game 7 με τους Θάντερ και έπεσε κάτω σφαδάζοντας από τον πόνο, με τον ίδιο να βάζει τα κλάματα συνειδητοποιώντας τον σοβαρό τραυματισμό που μόλις είχε υποστεί.

Ο πατέρας του 26χρονου πόιντ γκαρντ, Τζον Χαλιμπέρτον, μιλώντας στο ESPN επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του γιου του, αναφέροντας ότι πρόκειται για τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα!

Όπως είναι φυσικό, ο Χαλιμπέρτον θα χάσει την επόμενη σεζόν, με τον ηγέτη των Πέισερς να γίνεται ο τρίτος παίκτης με ρήξη αχιλλείου μετά τον Τζέισον Τέιτουμ και τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg

