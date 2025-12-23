Νέα υπόθεση «Πελικό» στην Αγγλία: 49χρονος νάρκωνε επί 13 χρόνια τη σύζυγό του και τη βίαζε με άλλους πέντε άνδρες - Real.gr

Νέα ανατριχιαστική υπόθεση που παραπέμπει σε αυτήν της Πελικό, συγκλονίζει την Αγγλία.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 49χρονος άνδρας από το Σουίντον της Αγγλίας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για δεκάδες σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της πρώην συζύγου του, ενώ στην ίδια υπόθεση έχουν ασκηθεί διώξεις και σε ακόμη πέντε άνδρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουιλτσάιρ, ο Φίλιπ Γιανγκ αντιμετωπίζει 56 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πολλαπλές περιπτώσεις βιασμού, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε διάστημα 13 ετών, από το 2010 έως το 2023. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης χορήγηση ουσίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Όπως αναφέρει το Skynews Παράλληλα, πέντε ακόμη άνδρες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της ίδιας γυναίκας, με τις κατηγορίες να κυμαίνονται από βιασμό έως σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστο άγγιγμα.

Και οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν στο Πρωτοδικείο του Σουίντον.

Η καταγγέλλουσα, Τζοάν Γιανγκ (48 ετών), έχει επιλέξει να παραιτηθεί από το αυτόματο δικαίωμα ανωνυμίας που προβλέπει η βρετανική νομοθεσία για τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων.

Όπως δήλωσε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας, η απόφαση ελήφθη έπειτα από εκτενή ενημέρωση και με τη στήριξη ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Οι έρευνες χαρακτηρίζονται από τις Αρχές ως ιδιαίτερα σύνθετες και εκτεταμένες.

Ο Γιανγκ είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη των Συντηρητικών από το 2007 έως το 2010 στο Σουίντον. Διετέλεσε μέλος του υπουργικού συμβουλίου για τον πολιτισμό, την αναγέννηση και την οικονομική ανάπτυξη μέχρι τις 6 Μαΐου 2010. Πιο πρόσφατα, ήταν διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων Pracedo.