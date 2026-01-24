Νίκησε ο Άγιαξ και περιμένει τον Ολυμπιακό - Real.gr

Με δύο γκολ του Γιούρι Μπας (13′ και 36′) ο Αγιαξ νίκησε στο Αμστερνταμ τη Φόλενταμ με 2-0, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με τη νίκη αυτή ο «Αίαντας» ενίσχυσε τη ψυχολογία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό (28/1). Ο Φρεντ Γκριμ χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Γιάρος, Μπας, Μπόουμαν, Γκάεϊ, Ρόσα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Χιμ), Ρέγκεερ (63′ Ιτακούρα), Στέουρ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς.