Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος καταδικάζει τους τραγικούς θανάτους στη Μινεάπολη και απευθύνει έκκληση για ενότητα - Real.gr

Στην απερίφραστη καταδίκη των πρόσφατων θανάτων δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, κάνοντας παράλληλα έκκληση για κοινωνική ενότητα και σεβασμό προς τους λειτουργούς επιβολής του νόμου.

«Καταδικάζουμε αυτά τα περιστατικά, χωρίς καμία επιφύλαξη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι σε μια κοινωνία που διέπεται από το κράτος δικαίου, η χρήση θανατηφόρας βίας «δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ρουτίνα, επιπόλαιη ή προληπτική».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η απώλεια κάθε ανθρώπινης ζωής, ιδίως όταν συνδέεται με την κρατική εξουσία, αποτελεί «σοβαρό ηθικό γεγονός» που απαιτεί «αλήθεια, αυτοσυγκράτηση και λογοδοσία».

Συνεχίζοντας, στάθηκε στον ρόλο των δυνάμεων επιβολής του νόμου, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί φέρουν «μια βαριά και δύσκολη ευθύνη» και συνεπώς δικαιούνται σεβασμό, προστασία και τα νόμιμα μέσα για την άσκηση των καθηκόντων τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποίησε, ωστόσο, για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της κοινωνικής έντασης μέσω «σκόπιμων προκλήσεων» και καταδίκασε τη «στρατηγική αποανθρώπισης του άλλου», τονίζοντας ότι η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων υπονομεύει τη συνοχή της δημόσιας ζωής.

«Όταν κάθε αστυνομικός παρουσιάζεται ως βίαιος, κάθε μετανάστης ως απειλή και κάθε διαδηλωτής ως εχθρός, διαβρώνονται οι δεσμοί που καθιστούν δυνατή την πολιτική ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη δήλωσή του υπενθύμισε ότι «κάθε άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού» και ότι όλοι οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν απαράγραπτα δικαιώματα.

Αναφερόμενος τόσο στους διαδηλωτές όσο και στις δυνάμεις ασφαλείας, σημείωσε ότι υπάρχουν κοινά ηθικά όρια και υποχρεώσεις που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κοινωνικής έντασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από διαδοχικά περιστατικά θανατηφόρας βίας στη Μινεσότα, τα οποία έχουν αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο για τη χρήση αστυνομικής βίας.

