Ο Μπονζί απέκλεισε τον Τσιτσιπά από τους «16» - Real.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «16» του τουρνουά Masters 1000, που διεξάγεται στο Σινσινάτι, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή από τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4.

Στο πρώτο σετ, ο Μπονζί ήταν αρκετά επιθετικός, διατηρώντας παράλληλα και τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο ο Ελληνας πρωταθλητής ανέτρεψε το προβάδισμα του Γάλλου με 4-3 και πήρε το σετ στο tie break.

Στο δεύτερο σετ, ο Γάλλος τενίστας προηγήθηκε με 5-2, όμως ένα σφάλμα υπολογιστή έστειλε τους παίκτες στα αποδυτήρια λόγω έλλειψης ηλεκτρονικής διαιτησίας. Εβδομήντα πέντε λεπτά αργότερα, οι δύο τενίστες επέστρεψαν και όλοι περίμεναν την αντίδραση του Τσιτσιπά. Κάτι όμως που δεν συνέβη, καθώς ο Μπονζί εμφανίσθηκε ιδιαίτερα μαχητικός, διεκδικώντας κάθε διαθέσιμο πόντο, με αποτέλεσμα να πάρει ισοφαρίσει σε 1-1.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τον «Tsitsifast» να αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να γνωρίζει την ήττα, ενώ στον επόμενο γύρο του τουρνουά, ο Μπονζί θ’ αντιμετωπίσει το Καναδό, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.