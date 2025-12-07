Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Real.gr

\u039f \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0399\u03c3\u03c1\u03b1\u03ae\u03bb \u039c\u03c0\u03b5\u03bd\u03b9\u03b1\u03bc\u03af\u03bd \u039d\u03b5\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ac\u03c7\u03bf\u03c5 \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b5 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u039d\u03c4\u03cc\u03bd\u03b1\u03bb\u03bd\u03c4 \u03a4\u03c1\u03b1\u03bc\u03c0 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b5\u03ba\u03ad\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bf.