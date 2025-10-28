Ο τυφώνας Μελίσσα «χτυπά» την Τζαμάικα – Εκκενώσεις και στην Κούβα - Real.gr

Ο τυφώνας Μελίσσα σαρώνει την Τζαμάικα, αφού χτύπησε τις ακτές του νησιού λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (28/10) κοντά στο New Hope, ως φαινόμενο κατηγορίας 5, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Με ανέμους που άγγιξαν τα 295 χλμ/ώρα, πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα και έναν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό, μαζί με τον Dorian το 2019 και τον τυφώνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς το 1935.

Severe flooding from Hurricane Melissa has submerged the Santa Cruz Bypass in Jamaica. Tomorrow we will see the full extent of the damage. pic.twitter.com/HOfMxZbhZC — Open Source Intel (@Osint613) October 28, 2025



Λίγο μετά τις 22:00, υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, με ανέμους 240 χλμ/ώρα, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος, καθώς συνεχίζει να πλήττει την Τζαμάικα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του CNN, Mary Gilbert. Το μάτι του τυφώνα βρισκόταν περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Montego Bay, κινούμενο προς τα βορειοανατολικά με ταχύτητα 13 χλμ/ώρα.

Το κέντρο του τυφώνα αναμένεται να απομακρυνθεί από τη στεριά και να κινηθεί προς την Καραϊβική Θάλασσα μέσα στις επόμενες μία με δύο ώρες.

Meteorologist Matthew Cappucci flew into the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 storm that is projected to hit Jamaica. “It was equal parts scientifically stunning and horrifying from a humanitarian standpoint,” he wrote, flying in one of two groups of hurricane hunters.… pic.twitter.com/MHTTx19WT7 — The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2025

Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο νησί

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής της Τζαμάικα, ο τυφώνας Melissa έχει κάνει ήδη ένα καταστροφικό πέρασμα σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλές περιοχές να έχουν πλημμυρίσει εντελώς.

Ο υπουργός Matthew Samuda δήλωσε στο CNN ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια, καθώς και για εκατοντάδες σπίτια που έχουν πλημμυρίσει.

«Περίπου το 70% του πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από τη θάλασσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τις προετοιμασίες, «υπάρχουν πολύ λίγα που μπορείς να κάνεις μπροστά σε έναν τυφώνα τέτοιας έντασης».

Watch a gazebo collapse as conditions worsen in Montego Bay, Jamaica, after Hurricane Melissa made landfall as a Category 5 storm about 36 miles south in New Hope on Tuesday. pic.twitter.com/mKrJISV1Kw — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

Η Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε ότι πολλοί δρόμοι και γέφυρες έχουν κατακλυστεί από τα νερά, ενώ απομονωμένες κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες.

Οι αρχές προειδοποιούν ακόμη ότι οι πλημμύρες ενδέχεται να εκτοπίσουν κροκόδειλους από τους φυσικούς τους βιότοπους, σύμφωνα με τη Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας.

Η εταιρεία NetBlocks κατέγραψε μαζικές διακοπές διαδικτύου σε όλο το νησί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν γραμμές ρεύματος και πύργους επικοινωνίας.

Στην περιοχή Hanover, η συνδεσιμότητα έπεσε στο 2%, ενώ σε άλλες περιοχές κυμαίνεται μεταξύ 53% και 86%.

Δείτε live εικόνα από την πορεία του τυφώνα

Καθώς ο τυφώνας κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 15 χλμ/ώρα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποιεί ότι ο τυφώνας Μελίσσα θα πλήξει την Κούβα απόψε έως το πρωί της Τετάρτης (29/10).

Οι αρχές έχουν ήδη εκκενώσει 168.900 κατοίκους στην επαρχία Santiago de Cuba, μία από τις πέντε που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι εκκενώσεις επικεντρώνονται σε παράκτιες και ορεινές κοινότητες, καθώς και σε περιοχές κοντά σε ποτάμια και φράγματα, σύμφωνα με την αξιωματούχο Beatriz Johnson Urrutia.

Η Κούβα αναμένεται να δεχθεί ριπές ανέμων έως και 190 χλμ/ώρα, ενώ το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη αποσυνδέσει τρεις θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ανατολικές επαρχίες.

Οι αρχές φοβούνται ότι οι ζημιές και οι καταρρακτώδεις βροχές θα επιδεινώσουν τα ήδη σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, οικονομικής κρίσης και έξαρσης του δάγκειου πυρετού που ταλαιπωρούν τη χώρα.