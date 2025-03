Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία την Δευτέρα - Real.gr

Θα συναντηθεί με τον de facto ηγέτη της χώρας, τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Oυκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον διάδοχο του θρόνου και de facto ηγέτη της χώρας, τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση στο Ριάντ μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Την επόμενη Δευτέρα σκοπεύω να ταξιδέψω στη Σαουδική Αραβία για μια συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου» Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Εν συνεχεία, η ομάδα μου θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία για διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς εταίρους μας», συμπλήρωσε, διαβεβαιώνοντας ότι το Κίεβο θέλει να επιτευχθεί γρήγορα «διαρκής ειρήνη» για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό με ανάρτηση στην πλατφόρμα X o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στο περιθώριο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Μαρκ Ρούτε στην ανάρτησή του έκανε λόγο για “σημαντικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, για την πορεία προς μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία”. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ νωρίτερα δήλωσε «επιφυλακτικά αισιόδοξος» ως προς τις συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

As always, I had a good meeting with @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed real steps needed to achieve a just and lasting peace in Ukraine.

I informed Mark about the development of a plan that will include a unified European vision for ending the war, concrete security… pic.twitter.com/pziyrTAIiP

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025