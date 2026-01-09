Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας - Real.gr

Quantcast
Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας

23:59, 09/01/2026
O κεντρώος Ολλανδός Ρομπ Γέτεν ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχτηκε να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με δύο κεντροδεξιά κόμματα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Θέλουμε μια κυβέρνηση γρήγορα με ένα φιλόδοξο και σταθερό πρόγραμμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο 38χρονος Γέτεν, μετά μια συνάντηση στο Χίλβερσουμ, στα κεντρικά της χώρας.

Το κόμμα D66 του Γέτεν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, επικρατώντας με μικρή διαφορά του ακροδεξιού κόμματος PVV του Χέερτ Βίλντερς, κατά τη διάρκεια μιας ψηφοφορίας που παρακολουθούσε στενά όλη η Ευρώπη.

Ο κατακερματισμός του πολιτικού τοπίου στην Ολλανδία χρειάστηκε ωστόσο μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων και ο Γέτεν δεν εξασφάλισε αρκετές έδρες στο κοινοβούλιο για να σχηματίσει τον συνασπισμό που ήθελε.

Έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, ο Γέτεν ανακοίνωσε τον σχηματισμό κυβέρνησης με τους φιλελεύθερους του VVD, των οποίων ηγείται η Ντιλάν Γεσιλγκόζ και με το CDA, κεντροδεξιό κόμμα υπό τον Χένρι Μπότενμπαλ.

«Βλέπουμε μια πραγματική ευκαιρία για συνεργασία με το κοινοβούλιο χάρη σε αυτά τα τρία κόμματα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Γέτεν δήλωσε ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξουν πλειοψηφίες στο πολωμένο ολλανδικό κοινοβούλιο, αλλά όχι αδύνατον. «Είμαι πεπεισμένος ότι αν έρθουμε με καλές προτάσεις, άλλα κόμματα θα είναι πρόθυμα να μιλήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Πρέπει να επενδύσουμε πολύ στην ασφάλεια της Ολλανδίας. Άλλα κόμματα έχουν επίσης δώσει υποσχέσεις σε αυτό το μέτωπο στους ψηφοφόρους τους».

Αυτά τα τρία κόμματα μαζί κέρδισαν 66 έδρες, πολύ λιγότερες από την πλειοψηφία στο ολλανδικό κοινοβούλιο που αριθμεί 150 μέλη.

Ο Γέτεν δήλωσε ότι οι τρεις αυτοί αρχηγοί κομμάτων θα συναντήσουν άλλους ηγέτες κομμάτων μέσα στις επόμενες εβδομάδες για την επίτευξη συμφωνιών στα βασικά θέματα που ο συνασπισμός θέλει να υιοθετηθούν στο κοινοβούλιο.

