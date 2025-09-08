Ολυμπιακός: Δοκιμάζουν Ποντένσε, Στρεφέτσα - Real.gr

Στις προπονήσεις επιστρέφουν το απόγευμα οι παίκτες του Ολυμπιακού, μετά το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παρά τις απουσίες των διεθνών, που θα ενσωματώνονται σταδιακά όλη την εβδομάδα στην προετοιμασία, οι ερυθρόλευκοι θα μπουν από σήμερα σε ρυθμούς… Πανσερραϊκού.

Ο Βάσκος τεχνικός αρχικά θέλει να δει σε τι κατάσταση είναι οι Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Ντανιέλ Ποντένσε, αλλά και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς όλοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών.

Ο Στρεφέτσα έχει ένα χτύπημα στην κνήμη, που δεν αποδείχτηκε σοβαρό, ενώ ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει μια ενόχληση στον τετρακέφαλο και από τότε που ήρθε στην Ελλάδα, κάνει ατομικό πρόγραμμα.

Όσο για τον Γιάρεμτσουκ, ταξίδεψε στην Ουκρανία για να δει τους γιατρούς της εθνικής του ομάδας για τις ενοχλήσεις που έχει και θα φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο ματς του Σαββάτου.