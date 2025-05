Ολυμπιακός: Προπονήθηκε για πρώτη φορά στο Άμπου Ντάμπι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το Final Four της Euroleague πλησιάζει και ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη και όχι μόνο, ανυπομονεί για το σπουδαίο ραντεβού του Μαΐου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ τις επόμενες ημέρες. Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν ήδη την πρώτη τους προπόνηση, ενόψει του ημιτελικού με τη Μονακό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (21:00).

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε πλάνα από την πρώτη προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, δείχνοντας τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που επικρατεί στις τάξεις των Πειραιωτών.

🏀 A taste of the first training session in Abu Dhabi!

💪🏽 Let’s go strong, let’s go hard!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/gP5lr3b8xy

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 21, 2025