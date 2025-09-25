ΟΠΕΚΕΠΕ - Μ. Χνάρης: Αστείο το επιχείρημα της ΝΔ ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων - Real.gr

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες» δήλωσε ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, με αφορμή σημερινές αναφορές της συμπολίτευσης στο πρόσωπό του.

«Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» σημείωσε ο κ. Χνάρης και προσέθεσε: «Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;»

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Χνάρης «τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ