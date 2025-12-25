Quantcast
Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train - «Αρρωστημένη συμπεριφορά» - Real.gr
Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

19:42, 25/12/2025
Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Με μια σκληρή ανάρτηση απάντησε ο Νίκος Πλακιάς στην Hellenic Train, με αφορμή την εορταστική κάρτα που δημοσίευσε η εταιρεία για να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στο κοινό.

Η σπαρακτική ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Η τούρτα σήμερα θα είχε το 22»

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους. Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού» έγραψε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του στο Facebook, συμπληρώνοντας πως «αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025».

«Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ. Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!! Και όπως βλέπετε και στην φωτογραφία το έχουν και σε μονή γραμμή!!!», πρόσθεσε ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.


 

