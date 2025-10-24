«Όταν μας λείπει η ρίζα μας… δεν μπορούμε να ανθίσουμε» - Real.gr

Από τη Σύρο του φθινοπώρου και το Aegean Cuisine: μια διήμερη υπενθύμιση ότι η αυθεντικότητα είναι η ταυτότητα της γαστρονομίας του Αιγαίου

Της Χρύσας Κακιώρη

Δύο σημαντικές διοργανώσεις έγιναν η αφορμή να ταξιδέψουμε στη Σύρο στα μέσα του Οκτώβρη, μια μοναδική εποχή για το νησί, που κάθε στιγμή του χρόνου έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει. Η αρχοντιά της Ερμούπολης, τα νεοκλασικά αρχοντικά σε αποχρώσεις ώχρας που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα, ο αστικός ιστός που αποπνέει τον κοσμοπολίτικο αέρα του 19ου αιώνα, συνέθεσαν ένα σκηνικό ιδανικό για διάλογο γύρω από την ταυτότητα, τη γαστρονομία και τη νησιωτικότητα.

Στις 18 Οκτωβρίου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το Συμπόσιο Aegean Cuisine, έναν θεσμό που μας υπενθυμίζει πόσο πλούσια είναι η γαστρονομική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Το Aegean Cuisine δεν είναι απλώς μια συνάντηση γύρω από τη γεύση, είναι μια γιορτή συνεργασίας και δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του Αιγαίου. Κάθε ομιλία, κάθε γεύση, κάθε ιδέα που μοιράστηκε εκεί, αποδεικνύει ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

«Διοργανώσαμε το μεγαλύτερο γεγονός που έχει φιλοξενηθεί τα τελευταία χρόνια στη Σύρο για να ακουστεί η φωνή των νησιών στην Ευρώπη», τόνισε ο Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του INSULEUR. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το Συμπόσιο, συνδυάστηκε με το Ετήσιο Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι παραγωγούς και επιχειρήσεις εστίασης από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, μια γέφυρα μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής, αγοράς και πολιτικής.

«Η αλήθεια» των παραγωγών και της εστίασης

Στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων -μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου, με ιστορικές οροφογραφίες-το Aegean Cuisine βρήκε το ιδανικό σκηνικό του. Οι πιο δυνατές στιγμές ανήκαν στους ίδιους τους ανθρώπους της παραγωγής και της γαστρονομίας. Από τις πιο ζωντανές συζητήσεις, εκείνη για την τυροκομία των Κυκλάδων με παραγωγούς του δικτύου Aegean Cuisine, όπου ακούστηκε το χαρακτηριστικό: «Οι μέλισσες μας μαθαίνουν οργάνωση και συνεργασία… όπως οι μέλισσες χτίζουν μαζί, έτσι κι εμείς στο Aegean Cuisine χτίζουμε την κοινότητά μας. Γιατί η αυθεντικότητα δεν είναι μόδα, είναι η ταυτότητά μας».

Συμμετείχαν: Κατερίνα Μόσχου (Τυροκομείο «Το Πάριον»), Παντελής Ρηγούτσος (Τυροκομείο «Τυροσύρα»), Στέφανος Βακόνδιος (Τυροκομείο «Ζωζεφίνος»), Μανώλης Κωβαίος (παραγωγός φάβας, Σχοινούσα), Πέτρος Βαμβακούσης (διευθυντής οινοποιείου «Βενετσάνος»), Γεράσιμος Σκορδίλης (MeliSyros), Μαρίνος Σουράνης («Μαραθιά»), Κώστας Πρέκας (παραδοσιακά προϊόντα).

Για τους στόχους του δικτύου μίλησαν ο Γιάννης Ρούσσος, η Θάλεια Τσιχλάκη (δημοσιογράφος γεύσης & οίνου) και ο Γιάννης Γαβαλάς («Αρακλειά»). Η Ιωάννα Τζαβάρα (ΥΠΠΟ, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς), ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου (ομ. καθηγητής ΓΠΑ) και ο Δημήτρης Ρουσουνέλος (συγγραφέας, Γαστρονόμος) ανέδειξαν την πορεία της αιγαιοπελαγίτικης τυροκομίας προς πιθανή αναγνώριση από την UNESCO.

Υψηλής αισθητικής εμπειρία φιλοξενίας

Η εμπειρία φιλοξενίας ήταν ολοκληρωμένη και γενναιόδωρη, με έμφαση σε τοπικές γεύσεις και προϊόντα. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, μαζί με σεφ και παραγωγούς που πρόσφεραν αφιλοκερδώς εκατοντάδες προϊόντα, φρόντισαν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Παράλληλα τα μοναδικά κτήρια της Ερμούπολης άνοιξαν και υποδέχτηκαν εκδηλώσεις δίνοντας την ευκαιρία να ζήσουμε στιγμές από άλλες εποχές.

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης , ένα νεοκλασικό κτίριο (1863, επίσης με την επίβλεψη του Pietro Sampo), με μνημειακή πρόσοψη, κίονες και μαρμάρινα στοιχεία. Σήμερα λειτουργεί ως πυρήνας πολιτισμού της πόλης και φορέας διαχείρισης του Θεάτρου Απόλλων. Εκεί, στις ψηλοτάβανες αίθουσές του φιλοξενήθηκε το gala dinner των εκδηλώσεων, με ζωντανή μουσική, καλή ακουστικλη και θέα στον ιστορικό ιστό της Ερμούπολης.

, ένα νεοκλασικό κτίριο (1863, επίσης με την επίβλεψη του Pietro Sampo), με μνημειακή πρόσοψη, κίονες και μαρμάρινα στοιχεία. Σήμερα λειτουργεί ως πυρήνας πολιτισμού της πόλης και φορέας διαχείρισης του Θεάτρου Απόλλων. Εκεί, στις ψηλοτάβανες αίθουσές του φιλοξενήθηκε το των εκδηλώσεων, με ζωντανή μουσική, καλή ακουστικλη και θέα στον ιστορικό ιστό της Ερμούπολης. Οικία «Κυβέλη» (Ινστιτούτο Κυβέλη) : αστικό σπίτι του 1870, «αγκαλιασμένο» από τον βράχο του Βροντάδου με θέα προς τη θάλασσα. Λειτουργεί ως κέντρο έρευνας/εκθέσεων για τη θρυλική ηθοποιό Κυβέλη.

: αστικό σπίτι του 1870, «αγκαλιασμένο» από τον βράχο του Βροντάδου με θέα προς τη θάλασσα. Λειτουργεί ως κέντρο έρευνας/εκθέσεων για τη θρυλική ηθοποιό Κυβέλη. Την Πινακοθήκη Κυκλάδων , στη βόρεια προβλήτα, έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Johann Erlacher, από τα πρώτα δημόσια κτίρια της Ερμούπολης, που φιλοξένησε το event «Κυκλάδες κραασί και τυρί σε αρμονία» με τον sommelier trainer και ιδρυτή του Genious in Gastronomy Γιώργο Λούκα.

, στη βόρεια προβλήτα, έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Johann Erlacher, από τα πρώτα δημόσια κτίρια της Ερμούπολης, που φιλοξένησε το event «Κυκλάδες κραασί και τυρί σε αρμονία» με τον sommelier trainer και ιδρυτή του Genious in Gastronomy Γιώργο Λούκα. Μέγαρο Πρασακάκη : από τα πρώτα ιδιωτικά μέγαρα της Ερμούπολης (αποδιδόμενο στον Johann Erlacher), ένα εκπληκτικό αρχιτεκτόνημα με μαρμάρινες σκάλες, ψηλοτάβανα δωμάτια με ζωγραφιστές οροφές, που σήμερα φιλοξενεί το Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

: από τα πρώτα ιδιωτικά μέγαρα της Ερμούπολης (αποδιδόμενο στον Johann Erlacher), ένα εκπληκτικό αρχιτεκτόνημα με μαρμάρινες σκάλες, ψηλοτάβανα δωμάτια με ζωγραφιστές οροφές, που σήμερα φιλοξενεί το Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Κτίριο Βαλμά: ένα νεοκλασικό κοντά στο Θέατρο Απόλλων, που χρησιμοποιείται ως συνεδριακός/διοικητικός χώρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Πολιτική αναγνώριση και επόμενα βήματα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, συνεχάρη τους διοργανωτές, αναγνώρισε την αξία του Δικτύου Aegean Cuisine και άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα για θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση, ένα κρίσιμο βήμα ώστε η ανθεκτικότητα των νησιών να αποτυπώνεται και στον πρωτογενή τομέα, με όρους ποιότητας, συνέχειας και εξωστρέφειας.

Συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα συμπεράσματα του Forum και οι φωνές των ανθρώπων του Aegean Cuisine θα ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Μηνύματα υποστήριξης έστειλαν κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι (μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Séamus Boland, η Γενική Διευθύντρια της DG REGIO Θέμις Χριστοφίδου). Στο Forum συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της CPMR Filip Reinhag και ο Αντιπρόεδρος του ESIN Ελευθέριος Κεχαγιόγλου. Παρόντες επίσης ο Δήμαρχος Σύρου–Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Φιλήμων Ζαννετίδης, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Βουτσινάς, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ Παύλος Πολιτάκης.

Σε τεχνική σύσκεψη υψηλού επιπέδου (κτίριο Πρασακάκη) χαράχθηκε κοινός βηματισμός εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων για την ανάδειξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή της CPMR, του INSULEUR, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δήμων Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ/ESIN), της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της ΚΕΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΕΟΑΕΝ.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την αιγίδα και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και με τη θεσμική στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Παρακολουθήστε στο κανάλι του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στο YouTube