Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο - Real.gr

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Σάββατο ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, ένα εμπορικό κέντρο, πολυκατοικίες και άλλους στόχους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 30 άλλους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των στρατιωτών που νοσηλεύονταν στο ιατρικό κέντρο», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο δήμαρχος Ίγκορ Τέρεχοφ είπε ότι ένας νεκρός ανασύρθηκε από τα ερείπια, ενώ 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανέφερε πως μεταξύ άλλων επλήγη ένα συγκρότημα γραφείων, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά.

On the evening of March 29, once again cynically violating the norms of international humanitarian law, vile 🇷🇺 worms deliberately struck a military hospital in Kharkiv.

War crimes have no statute of limitations. pic.twitter.com/iJmBUKOwWa

