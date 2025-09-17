Παλαιστίνη: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ για τις «ψευδαισθήσεις της κατοχής» - Real.gr

Η προσεχής αναγνώριση της Παλαιστίνης από αρκετά κράτη, εκ των οποίων η Γαλλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στέλνει σαφές μήνυμα στο Ισραήλ σε σχέση με τις “ψευδαισθήσεις” της κατοχής, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν.

“Η αναγνώριση δεν είναι συμβολική. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους Ισραηλινούς σχετικά με τις ψευδαισθήσεις τους (να θέλουν) να συνεχίσουν την κατοχή τους για πάντα”, δήλωσε η Αγαμπεκιάν, αναφερόμενη στην κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Στέλνει επίσης “ένα σαφές μήνυμα στους Παλαιστίνιους: ‘υποστηρίζουμε το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση'” και “αυτό μας δίνει ώθηση για το μέλλον, καθώς θα χτίσουμε πάνω σε αυτό”, πρόσθεσε.