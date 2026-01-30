Παναθηναϊκός: Ο Σισοκό είναι στην Αθήνα, περνάει εξετάσεις και υπογράφει στο «τριφύλλι» για 6+12 μήνες - Real.gr

Σύνοψη από το
Έτοιμος να ολοκληρώσει την 6η χειμερινή μεταγραφική κίνησή του είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς έφερε στην Αθήνα τον άλλοτε διεθνή Γάλλο μέσο, Μουσά Σισοκό, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (30/1) και να υπογράψει στο «τριφύλλι».
Ο 36χρονος μέσος θα αποχωρήσει απ’ τη Γουότφορντ κι εφόσον προχωρήσουν όλα κανονικά με τις εξετάσεις του, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 6+12 μηνών με τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν τη δυνατότητα -εφόσον το επιθυμούν- για να «σπάσουν» το συμβόλαιό του το καλοκαίρι έναντι ενός χαμηλού ποσού.
Για τον Σισοκό, ο οποίος θα αποκτηθεί απ’ τους «πράσινους» ως μία έξτρα επιλογή για τον άξονα της μεσαίας γραμμής μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια, η Γουότφορντ θα λάβει ένα πολύ χαμηλό ποσό, ενώ οι αποδοχές του θα είναι περίπου 300.000 ευρώ για τους επόμενους 6 μήνες και κοντά στις 600.000 ευρώ, συν μπόνους.