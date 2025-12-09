ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Η κυβέρνηση θυμήθηκε τους αγρότες, μόλις βγήκαν στους δρόμους - Τι απαντά στους βουλευτές της; - Real.gr

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Ο κ. Μαρινάκης μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα. Χιλιάδες αγρότες είναι επί ποδός και ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Θα του θυμίσουμε την πικρή αλήθεια:
- Προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος, αλλά κρύβει ότι τους χρωστάει μισό δισεκατομμύριο από πέρυσι.
- Εκπροσωπεί τη μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη, που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44%.
- Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε στις πλάτες των φορολογουμένων πρόστιμο, που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.
Και κάτι τελευταίο:
Τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς; Δικά τους λόγια: _«ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024_».
Λένε ψέματα και οι βουλευτές σας; Ούτε αυτοί εκτιμούν το «έργο» της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα;».