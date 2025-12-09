ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Η κυβέρνηση θυμήθηκε τους αγρότες, μόλις βγήκαν στους δρόμους - Τι απαντά στους βουλευτές της; - Real.gr

Quantcast
ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Η κυβέρνηση θυμήθηκε τους αγρότες, μόλις βγήκαν στους δρόμους – Τι απαντά στους βουλευτές της;

22:11, 09/12/2025
Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τα όσα ανέφερε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταλογίζοντάς του λαϊκισμό. Μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως ο κ. Μαρινάκης ζει σε εικονική πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα. Χιλιάδες αγρότες είναι επί ποδός και ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Θα του θυμίσουμε την πικρή αλήθεια:

  • Προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος, αλλά κρύβει ότι τους χρωστάει μισό δισεκατομμύριο από πέρυσι.
  • Εκπροσωπεί τη μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη, που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44%.
  • Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε στις πλάτες των φορολογουμένων πρόστιμο, που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.

Και κάτι τελευταίο:

Τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς; Δικά τους λόγια: _«ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024_».

Λένε ψέματα και οι βουλευτές σας; Ούτε αυτοί εκτιμούν το «έργο» της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα;».

