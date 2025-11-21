ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο υποκλοπών - Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα» - Real.gr

Η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την κατάθεση του πρώην διαχειριστή της εταιρείας Krikel.

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του με αφορμή την κατάθεση του πρώην διαχειριστή της εταιρείας Krikel, υπογραμμίζοντας ότι «η εν λόγω μαρτυρία αποκαλύπτει το δυσώδες τοπίο στο οποίο βυθίζεται η χώρα» και «τοποθετεί τον ίδιο και το περιβάλλον του στο κάδρο της επιχείρησης συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του με τίτλο: «Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο υποκλοπών: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα», διατυπώνει σειρά ερωτημάτων για τα οποία, όπως σημειώνει απαιτούνται άμεσα απαντήσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του: «Στη σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο πρώην διαχειριστής της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator και στην εκπαίδευση προσωπικού της Intellexa, κατέθεσε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πλήρως όσα συνέβαιναν με τις υποκλοπές. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή της 22ας Σεπτεμβρίου 2022 του έκαναν τις ίδιες ερωτήσεις για τις οποίες τον είχε προετοιμάσει λίγες ημέρες νωρίτερα ο κουμπάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη, Γιάννης Λαβράνος, στον οποίο κατά τον μάρτυρα ανήκει η εταιρεία Krikel». «Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε συντονισμένη προσπάθεια χειραγώγησης των εργασιών της Εξεταστικής, με εκ των προτέρων γνώση των ερωτήσεων», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει ότι «ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι αναφορές του μάρτυρα για την παρέμβαση του Γ. Λαβράνου όταν οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν έρευνα στις κατοικίες του και σε χώρους συνεργατών του: όπως αποκάλυψε, ο Γ. Λαβράνος τούς είχε ενημερώσει μία ημέρα νωρίτερα για τους επικείμενους ελέγχους, έχοντας λάβει εσωτερική πληροφόρηση». «Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ύπαρξη ενός παρακρατικού μηχανισμού με προσβάσεις στο κράτος και στις αρχές ασφαλείας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι «την ίδια στιγμή, ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι οι συνεργάτες του Γ. Λαβράνου τον διαβεβαίωναν ότι όσο βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Κατόπιν αυτών το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η επίμαχη κατάθεση αποδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο γιατί η κυβέρνηση επιμένει διαχρονικά σε Εξεταστικές Επιτροπές που λειτουργούν ως παρωδία ελέγχου: όπως συνέβη το 2022 με τις υποκλοπές και όπως επαναλαμβάνεται σήμερα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το κυβερνητικό αποτύπωμα αλλοιώνει την αναζήτηση της αλήθειας».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει «για ακόμη μια φορά ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη πρέπει να ρίξει άπλετο φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ειδικά στη δράση της Krikel, η οποία για πέντε χρόνια υπήρξε ο αποκλειστικός προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας». Προσθέτει ότι «ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος. Η εν λόγω μαρτυρία αποκαλύπτει το δυσώδες τοπίο στο οποίο βυθίζεται η χώρα. Τοποθετεί τον ίδιο και το περιβάλλον του στο κάδρο της επιχείρησης συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «απαιτούνται άμεσα απαντήσεις» στα εξής ερωτήματα που θέτει:

«Ποιος ενημέρωνε και ‘σημάδευε’ το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής;

Ποιος κατηύθυνε τις ερωτήσεις των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μελών της Επιτροπής;

Ποιος έδωσε την εντολή για την προετοιμασία των μαρτύρων με έτοιμες ερωτήσεις;

Ποιος κατηύθυνε την παρεμπόδιση του ελέγχου των διωκτικών αρχών;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί στο σύνολό της. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Οι θεσμοί πρέπει να προστατευθούν. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση θέτει το ερώτημα «ποιος εγγυάται πως δεν ακολουθούνται αντίστοιχες πρακτικές και στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» και «πόσο πειστικό είναι πλέον ότι ο κύριος Ξυλούρης αποφάσισε μόνος του να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ