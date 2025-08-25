ΠΑΣΟΚ: Πλεονάσματα στον προϋπολογισμό προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών - Real.gr

Για υπερπλεόνασμα που δεν οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, όπως «ματαίως θριαμβολογεί» η κυβέρνηση, κάνει λόγο ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνει ότι η πραγματικότητα πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με το 2024, «τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης)». Προσθέτει ότι «παράλληλα η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη, αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών, ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ «τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024, λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης».

Επιπλέον ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος αναφέρει ότι όσον αφορά στις πρωτογενείς δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι του στόχου περιόδου καταγράφεται σημαντική συγκράτηση στις μεταβιβάσεις προς τους ΟΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του ΤΠ (πιστώσεις υπό κατανομή). «Παρά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το χρόνιο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει επανακάμψει στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης, στερώντας από την πραγματική οικονομία ρευστότητα ύψους 3,651 εκατ. ευρώ», σημειώνει.

Σχολιάζει πως «η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%», συμπληρώνοντας ότι «η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς». Υπογραμμίζει ότι «η τακτική αυτή όμως στερεί απαραίτητους πόρους από την οικονομία και την κοινωνία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και ότι οφείλει επίσης να ενημερώσει «πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτόν τον στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό»