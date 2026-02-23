Πατρινό Καρναβάλι: Περισσότερα από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός - Real.gr

Οι τουλάχιστον 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ.,στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών βρίσκονταν δίπλα στους καρναβαλιστές. Στις πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και με κατάλληλο εξοπλισμό οι εθελοντές προσέφεραν βοήθεια σε όσους την χρειάστηκαν.

Σύμφωνα με το tempo24, ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετώπισαν 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή έφθασαν τα 400 τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Όπως είπε ο Δημήτρης Χαλιώτης υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστών του ΕΕΣ, τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας αυξήθηκαν τα περιστατικά ξυλοδαρμών.