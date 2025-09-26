Πειραιάς: Έκαναν κόντρες και «σούζες» με πάνω από 200 χλμ/ώρα - Τέσσερις συλλήψεις - Real.gr

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τροχαίας στον Πειραιά, καθώς συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, πραγματοποιώντας «σούζες».

Οι οδηγοί κινούνταν με ταχύτητες πάνω από 200 χλμ/ώρα τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στην Παραλιακή, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια αλλά και άλλων.

Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέλαβε -4- οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, κινούμενοι με ταχύτητες άνω των 200χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αττικής

Οι οδηγοί οργάνωναν μαζικές κινήσεις δικύκλων στο οδικό δίκτυο της Αττικής από τα οποία είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης δικύκλων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-9-2025) στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν -4- ημεδαποί οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι -4- δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι -4- οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.