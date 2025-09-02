Περιστέρι: Ένα άτομο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» - Real.gr

Quantcast
Περιστέρι: Ένα άτομο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»

22:32, 02/09/2025
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη.

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Σισμανόγλειο” με αναπνευστικά λόγω των καπνών. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

