Υπόθεση Δανού δότη σπέρματος: Ενα παιδί στην Ελλάδα έχει πεθάνει από καρκίνο - Ήταν μεταξύ 5-10 ετών - Real.gr

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση του Δανού δότη, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι έχει μια σπάνια μετάλλαξη που οδηγεί σε εμφάνιση καρκίνου στους απογόνους του.

Πιο συγκεκριμένα, μέλος οικογένειας με τρία παιδιά, ήταν ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του στη χώρα μας.

Ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας είπε ότι το πρώτο παιδί έδωσε μάχη με τον καρκίνο μεταξύ 5 και 10 ετών, ενώ δυστυχώς κατέληξε.

Επίσης, σημείωσε ότι δύο χρόνια αργότερα νόσησε και το δεύτερο αδερφάκι του, ενώ το τρίτο παιδί της οικογένειας είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο υπάρχει αγωνία, καθώς κι αυτό προέρχεται από το σπέρμα με την καρκινογόνο μετάλλαξη.

Σύμφωνα με MEGA, συνολικά τέσσερα άτομα στην Ελλάδα που γεννήθηκαν χάρη στο συγκεκριμένο σπέρμα έχουν νοσήσει, ενώ συνολικά το έχουν λάβει 11 οικογένειες και έχουν αποκτηθεί 18 παιδιά.

Υπενθυμίζεται, ότι το σπέρμα του δότη διακινήθηκε από τράπεζα σπέρματος στη Δανία και χρησιμοποιήθηκε από 67 κλινικές σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αν και δεν πουλήθηκε σε κλινικές του Ηνωμένου Βασιλείου, εντούτοις Βρετανίδες ασθενείς που ταξίδεψαν στη Δανία έλαβαν το σπέρμα και ενημερώθηκαν ήδη.

Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες έχουν ξεκινήσει ενημέρωση οικογενειών, με κάλεσμα σε γονιδιακό έλεγχο για όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με το συγκεκριμένο δείγμα.