Υπόθεση Δανού δότη σπέρματος: Ενα παιδί στην Ελλάδα έχει πεθάνει από καρκίνο - Ήταν μεταξύ 5-10 ετών - Real.gr

- Ένα ανήλικο μέλος οικογένειας με τρία παιδιά έχασε τη ζωή του στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο παιδί της οικογένειας έδωσε μάχη με τον καρκίνο και κατέληξε. Δύο χρόνια αργότερα νόσησε και το δεύτερο αδερφάκι του.
- Στην Ελλάδα, συνολικά τέσσερα άτομα έχουν νοσήσει από το συγκεκριμένο σπέρμα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από 11 οικογένειες για την απόκτηση 18 παιδιών. Υπάρχει αγωνία και για το τρίτο παιδί της οικογένειας, καθώς προέρχεται από το σπέρμα με την καρκινογόνο μετάλλαξη.
- Το σπέρμα του δότη διακινήθηκε από την European Sperm Bank σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ οι υγειονομικές αρχές καλούν σε γονιδιακό έλεγχο τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με αυτό το δείγμα.
Πιο συγκεκριμένα, μέλος οικογένειας με τρία παιδιά, ήταν ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του στη χώρα μας.
Ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας είπε ότι το πρώτο παιδί έδωσε μάχη με τον καρκίνο μεταξύ 5 και 10 ετών, ενώ δυστυχώς κατέληξε.
Επίσης, σημείωσε ότι δύο χρόνια αργότερα νόσησε και το δεύτερο αδερφάκι του, ενώ το τρίτο παιδί της οικογένειας είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο υπάρχει αγωνία, καθώς κι αυτό προέρχεται από το σπέρμα με την καρκινογόνο μετάλλαξη.
Σύμφωνα με MEGA, συνολικά τέσσερα άτομα στην Ελλάδα που γεννήθηκαν χάρη στο συγκεκριμένο σπέρμα έχουν νοσήσει, ενώ συνολικά το έχουν λάβει 11 οικογένειες και έχουν αποκτηθεί 18 παιδιά.
Υπενθυμίζεται, ότι το σπέρμα του δότη διακινήθηκε από τράπεζα σπέρματος στη Δανία και χρησιμοποιήθηκε από 67 κλινικές σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αν και δεν πουλήθηκε σε κλινικές του Ηνωμένου Βασιλείου, εντούτοις Βρετανίδες ασθενείς που ταξίδεψαν στη Δανία έλαβαν το σπέρμα και ενημερώθηκαν ήδη.
Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες έχουν ξεκινήσει ενημέρωση οικογενειών, με κάλεσμα σε γονιδιακό έλεγχο για όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με το συγκεκριμένο δείγμα.