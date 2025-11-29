Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ - Real.gr

Quantcast
22:21, 29/11/2025
Πέθανε ο οσκαρικός σεναριογράφος Τομ Στόπαρντ

Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

“Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες “Μπραζίλ” και “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”. Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

