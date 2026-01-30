Πιερρακάκης: «Μηδενίσαμε τον φόρο για πολύτεκνους και νέους κάτω των 25 ετών» - Real.gr

Για αυξήσεις μισθών έως 300 ευρώ το μήνα για πολύτεκνους και νέους, κάνει λόγο με παραδείγματα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που ανήρτησε, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι, από σήμερα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αποτυπώνονται πλέον στους μισθούς που καταβλήθηκαν σήμερα, σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. «Για τους πολύτεκνους, μηδενίσαμε τον φόρο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών, μηδενίσαμε τον φόρο. Ένας πολύτεκνος που παίρνει 1.800 ευρώ μισθό τον μήνα, σήμερα θα δει 300 ευρώ αύξηση στον λογαριασμό του» αναφέρει ο υπουργός, σε επιλεγμένα αποσπάσματα από την συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

«Δεν έρχομαι να σας πω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εποχές ενός νόμου, ενός άρθρου και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω πέρασαν -με ακριβά δίδακτρα. Είτε είναι ένα κράτος, είτε είναι μια οικογένεια, είτε είναι οποιοσδήποτε προϋπολογισμός μιας επιχείρησης, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε περιορισμούς. Κάνεις το καλύτερο δυνατό; Ξέρεις τι κάνεις; Από αυτό θα κριθούμε» τονίζει.

Ο κύριος Πιερρακάκης σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση, στην ανάρτησή του υπογραμμίζει: «δεν πιστεύω ότι το πεπρωμένο αυτής της χώρας θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί δεν γράφτηκε ποτέ. Θα γραφτεί από τα κόμματα διακυβέρνησης. Και θα γραφτεί από αυτό που αυτά θα έχουν να πουν και, κυρίως, από αυτό που θα έχουν να κάνουν. Γιατί και τα πολλά λόγια κόσμος δεν τα έχει πλέον ανάγκη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ