Quantcast
Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ - Real.gr
real player

Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

22:24, 07/09/2025
Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Απάντηση στην ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις.

«Η σχετική οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας» αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν “προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο”.

Σημειώνουν ότι κάτι τέτοιο “προφανώς δεν ισχύει” και προσθέτουν ότι “η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.”

Και καταλήγουν πως “οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί. Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

23:10 07/09
H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

23:00 07/09
Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

22:59 07/09
Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

22:50 07/09
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

22:45 07/09
Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

22:30 07/09
Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:29 07/09
Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

22:24 07/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved