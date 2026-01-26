Πικέρμι: Βίντεο από τη διάσωση εγκλωβισμένων οδηγών - Real.gr

Δεν αποφεύχθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και επεμβάσεις της πυροσβεστικής για εγκλωβισμένους και σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε σήμερα Δευτέρα την Αττική. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός στα Σπάτα, όπου δύο άτομα παγιδεύτηκαν στο όχημά τους, όταν αυτό παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο στο οποίο καταγράφεται η δύσκολη προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο επιβατών του ΙΧ στην Πετρέζα.