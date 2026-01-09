Πλακιάς για Καρυστιανού: «Αυτό είναι το καινούργιο, το άφθαρτο και η κάθαρση;» - Real.gr

Απαντώντας σε χρήστη του X, που τον κάλεσε να σχολιάσει την κριτική που ασκείται στην κυρία Καρυστιανού από κυβέρνηση και αντιπολίτευση περί εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Πλακιάς ανέφερε ότι, βάσει των ονομάτων που ακούγονται, δεν διαφαίνεται το άφθαρτο και η κάθαρση.

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος; Πού τον θυμήθηκες αυτόν; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας.

Από ό,τι βλέπεις, ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλείφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.

Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.

Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματά τους. Αυτό είναι το καινούριο και το άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».

