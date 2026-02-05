Ποδόσφαιρο: Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Γιάγκουσιτς - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται πλέον να ολοκληρώσει την 8η «χειμερινή» μεταγραφική κίνησή του, «ντύνοντας» στα «πράσινα» τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Όπως αναφέρουν και τα κροατικά ΜΜΕ (Jutarnji List), ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με τη Σλάβεν Μπέλουπο στην οποία ανήκει ο παίκτης, για ένα ποσό πάνω από 5 εκατ. ευρώ, με τον 20χρονο διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικό να έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή (6/2), τελευταία μέρα των μεταγραφών για εξετάσεις και υπογραφές.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή (σ.σ. 6/2), θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Είναι μια φανταστική συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κροατίας συμφώνησε αμέσως. Η γρήγορη αποχώρηση και η υπογραφή του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό εξαρτήθηκαν από το γεγονός ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ