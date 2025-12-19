Politico: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν - Real.gr

Παρά τις υποσχέσεις του Κρεμλίνου, η ετήσια συνέντευξη τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ποτέ πραγματικά μια στιγμή για τους Ρώσους να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Στην πραγματικότητα, λειτουργεί ακριβώς αντίθετα: η εκδήλωση προσφέρει στον Πούτιν μια πλατφόρμα για να μεταδώσει ό,τι βρίσκεται στην κορυφή του μυαλού του.

Κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί για μια αβέβαιη ειρηνική συμφωνία στο τέλος του έτους, κρατώντας τους ηγέτες στις Βρυξέλλες και την Ουκρανία σε κατάσταση ανησυχίας, οι γεωπολιτικοί στόχοι φέτος ήταν υψηλότεροι από ποτέ.

Για να εξασφαλιστεί η ενότητα του μηνύματος, η σημερινή συνέντευξη Τύπου ήταν, όπως πάντα, προσεκτικά σχεδιασμένη, με τις ερωτήσεις (σύμφωνα με το Κρεμλίνο, περίπου 3 εκατομμύρια) να εξετάζονται εξονυχιστικά.

Ωστόσο, μερικές παρατηρήσεις -τις οποίες αποτυπώνει το Politico– φαίνεται να πέρασαν απαρατήρητες από τους λογοκριτές, προσφέροντας μια μικρή αχτίδα ειλικρίνειας.

(Ακόμα) στο δρόμο του πολέμου

Από την απαγόρευση της λέξης «πόλεμος» από το Κρεμλίνο μετά την πλήρη κλίμακα της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει διανύσει πολύ δρόμο.

«Πόλεμος ή ειρήνη;» ρωτά ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης τον απόλυτα ήρεμο Πούτιν, καθώς η εκδήλωση ξεκινά. Η ερώτηση καθορίζει τον τόνο για τις σχεδόν πέντε ώρες που ακολουθούν, κατά τις οποίες ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο.

Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις που τέθηκαν από στρατιωτικούς ανταποκριτές, βετεράνους και ακόμη και τη σύζυγο ενός νεκρού στρατιώτη, ο Πούτιν κατέστησε σαφές ότι, όσον αφορά τον ίδιο, ο πόλεμος της Ρωσίας προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο και τυχόν προβλήματα είναι αποτέλεσμα «υπερβολικής γραφειοκρατίας».

Ειρήνη με όρους Ρωσίας

Οι θεατές μπορεί να πίστεψαν ότι ταξίδεψαν πίσω στο χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν παρουσίασε τους λόγους για την εισβολή στην Ουκρανία.

Προσπαθώντας φαινομενικά να διατηρήσει τις καλές σχέσεις του με τον Τραμπ, ο Πούτιν έδειξε ότι η Μόσχα ήταν «έτοιμη και πρόθυμη» να μεσολαβήσει για κάποια συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία.

Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποίησε στη συνέχεια υποδηλώνει το αντίθετο. Αναφέρθηκε στο «καθεστώς του Κιέβου», το οποίο είχε αναλάβει την εξουσία μέσω «πραξικοπήματος», και είπε ότι η Ρωσία πολεμούσε τον «νεοναζισμό».

Υπονόησε επίσης τις απαιτήσεις της Μόσχας από το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από την ανατολική Ουκρανία.

Ευρώπη και ΝΑΤΟ, «αφήστε μας ήσυχους»

Ενώ επαινεί την Κίνα και τη Λευκορωσία για τις στενές σχέσεις τους με τη Μόσχα, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προκαλούν την οργή του Πούτιν.

Σχεδόν απολογείται για την αναφορά του στους Ευρωπαίους ηγέτες ως «μικρά γουρουνάκια» νωρίτερα την εβδομάδα, λέγοντας ότι τα λόγια του «βγήκαν» από το στόμα του. Ωστόσο, δεν σταμάτησε να τους αποκαλεί «ληστές» επειδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του Πούτιν ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο στο μέγεθος του «πολέμου των παππούδων και των προπαππούδων τους».

«Θέλω πραγματικά να ρωτήσω: Τι λέτε για την προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία;» επιτέθηκε ο Πούτιν. «Μπορείτε να διαβάσετε; Διαβάστε τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του BBC για το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ο Πούτιν δεσμεύτηκε ότι «δεν θα υπάρξουν νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν μας αντιμετωπίσετε με σεβασμό και λάβετε υπόψη τα συμφέροντά μας».

Καθησυχαστικός στους Ρώσους

Δεν ήταν όλα εξωτερική πολιτική. Ο Πούτιν αφιέρωσε χρόνο για να μιλήσει για τις οικονομικές ανησυχίες των Ρώσων, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, ενώ το Κρεμλίνο πνίγει τον αμυντικό τομέα με χρήματα.

Παρουσίασε στατιστικά και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, εξυμνώντας την «προσεκτική δράση» των οικονομικών ιδρυμάτων της χώρας για να σταθεροποιήσουν την οικονομία.

Εν τω μεταξύ, ισχυρίστηκε ότι οι Ρώσοι κατατάσσονται μαζικά για να πολεμήσουν. «Υπάρχουν πολύ νέοι άνδρες, φοιτητές πανεπιστημίου, που παίρνουν άδεια για να υπογράψουν συμβόλαιο [με τον στρατό] και να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις», είπε.

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία έχει υποστεί περίπου 1 εκατ. απώλειες στον πόλεμο, και όσοι κινητοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2022 δεν έχουν ακόμη απολυθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αρχές αγωνίζονται να συμπληρώσουν τις τάξεις.

Ωστόσο, ο Πούτιν «δεν ανησυχεί για το κόστος της συνέχισης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είτε αυτό είναι οικονομικό, ανθρώπινο ή ψυχολογικό», δήλωσε ο Κολεσνίκοφ, αναλυτής με έδρα τη Μόσχα.

Η αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ στάση ως εθνικός συνδετικός κρίκος

Με τον πόλεμο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της συνέντευξης, ο Πούτιν εντούτοις διανθίζει τις απαντήσεις του με διάφορες αναφορές σε ένα άλλο αγαπημένο του θέμα: τις «παραδοσιακές αξίες».

Προειδοποίησε τις άλλες χώρες ότι διακινδυνεύουν να κατασχεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία από την Ευρώπη λόγω της συντηρητικής πολιτικής τους.

«Αύριο κάποιος μπορεί να μην του αρέσουν οι πολιτικές που σχετίζονται με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στις μουσουλμανικές και ισλαμικές χώρες, υπάρχουν πολλοί πολύ αυστηροί νόμοι που προστατεύουν τις παραδοσιακές αξίες τους, οι οποίες είναι και οι δικές μας κοινές παραδοσιακές αξίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και αφού ένας 23χρονος φοιτητής εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του στον “αέρα”, ο Πούτιν επαίνεσε τον νεαρό για το γεγονός ότι άρχισε να βγαίνει με τη σύντροφό του στα μέσα της εφηβείας του.

«Στον Καύκασο, έχουν την καλή παράδοση να παντρεύουν τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους», είπε.

Για όσους παρακολουθούσαν τη συνέντευξη Τύπου, το πιο συναρπαστικό μέρος της σκηνής ήταν μια μεγάλη οθόνη που έδειχνε μηνύματα που έστελναν εκείνη την ώρα απλοί πολίτες.

Μερικά ταιριάζουν απόλυτα με το γενικό ύφος της εκδήλωσης: «Πώς μπορώ να βοηθήσω να γίνει η Ρωσία μια αυτοκρατορία;», έγραφε ένα μήνυμα.

Άλλα όμως, όχι και τόσο.

«[Αυτό] δεν είναι απευθείας γραμμή, αλλά τσίρκο», έγραφε ένα μήνυμα που εμφανίστηκε (προφανώς) για λίγο στην οθόνη.

«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είναι Παρασκευή, μπορούμε να ανοίξουμε τις μπύρες;», έγραφε ένα άλλο.

Δεν είναι σαφές αν το Κρεμλίνο επιτρέπει σκόπιμα να περάσουν τέτοια μηνύματα για να δώσει στην εκδήλωση μια αίσθηση νομιμότητας και αυθεντικότητας. Ή αν απλά κάποιοι Ρώσοι είναι τυχεροί.