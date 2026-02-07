Premier League: Η Άρσεναλ πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σάντερλαντ - Real.gr

Η Αρσεναλ πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς νίκησε στο Λονδίνο με 3-0 και αύξησε τη διαφορά της από τη Μάντσεστερ Σίτι, που παίζει αύριο κόντρα στη Λίβερπουλ, στους εννιά βαθμούς. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πήρε τη νίκη με τα γκολ των Θουμπιμέντι (42′) και Γκιοκέρες (66′, 90’+).

Στο μεταξύ μεγάλη μάχη έγινε μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Αστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς (1-1), με την ομάδα, όμως, του Μπέρμιγχαμ να χάνει την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα με χατ τρικ του Κόουλ Πάλμερ η Τσέλσι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο «Μολινό» κόντρα στην (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς (1-3), ενώ τεράστια νίκη πέτυχε η Γουέστ Χαμ, που είχε ξανά τον Ντίνο Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας της, στην έδρα της Μπέρνλι με 2-0 και διατήρησε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, που αναμένεται να πάρουν ξανά το δρόμο της επιστροφής στην Championship.

Νωρίτερα, η αποβολή του αρχηγού της Τότεναμ, Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29ο λεπτό του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ», για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (τέταρτη σερί επιτυχία με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο).

Πήραν τους τρεις βαθμούς οι «κόκκινοι διάβολοι» και εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αρσεναλ. Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37′) και ο Μπρούνο Φερνάντες (81′) «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.