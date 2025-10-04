Premier League: Στην κορυφή και... περιμένει η Άρσεναλ (2-0 την Γουέστ Χαμ) - Real.gr

Η Αρσεναλ έκανε το… καθήκον της, επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0 της Γουέστ Χαμ στο “Emirates” και περιμένει πλέον το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λίβερπουλ, για να μάθει αν θα πάει στη διακοπή ως πρωτοπόρος της Premier League. Παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Μάρτιν Οντεγκααρντ, που αποχώρησε τραυματίας, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κυριάρχησε και έφτασε στη νίκη με τέρματα των Ράις και Σάκα με πέναλτι. Ο Ντίνος Μαυροπάνος παραμένει ακλόνητος στην ενδεκάδα των «σφυριών», που δεν καταφέρνουν ούτε μετά την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να «ξεκολλήσουν» από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Αυτή που κατάφερε αντίθετα να «ξεκολλήσει» ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με γκολ των Μάουντ και Σέσκο επικράτησε άνετα της Σάντερλαντ με 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ» και πανηγύρισε την τρίτη φετινή νίκη της. Ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια των «μπέμπηδων» έκανε ο νεοαποκτηθείς Σένε Λάμενς.