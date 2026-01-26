Προφυλακίστηκαν έξι μέλη της οργάνωσης που «χτυπούσε» βενζινάδικα - Ανάμεσά τους και ο αρχηγός τους - Real.gr

Σύνοψη από το
- Με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, έξι μέλη της εγκληματικής ομάδας, μεταξύ των οποίων ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και ο στενός συνεργάτης του αρχηγού, οδηγούνται στη φυλακή.
- Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εγκατέστησαν λογισμικό στους υπολογιστών των πρατηρίων, ώστε να μειώνουν τις ποσότητες καυσίμων εν αγνοία των καταναλωτών.
- Τα κέρδη που φέρεται να έχει αποκομίσει η ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.
Οι απολογίες για την εγκληματική ομάδα ξεκίνησαν χθες οπότε και βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο έντεκα κατηγορούμενοι.
Από αυτούς με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα οδηγούνται στη φυλακή ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, με συμμετοχή στην ιδιοκτησία 20 πρατηρίων καυσίμων, καθώς και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ο κατά τη δικογραφία στενός συνεργάτης του αρχηγού. Πέντε κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του Ανακριτή η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης μέσω λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει στους υπολογιστές των επίμαχων πρατηρίων, μπορούσαν να ελέγχουν και να μειώνουν, εν αγνοία των καταναλωτών, τις ποσότητες καυσίμων που παρέδιδαν.
Τα κέρδη που φαίνεται να έχει αποκομίσει η ομάδα υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.
Μεταξύ των 13 κατηγορουμένων είναι δύο στελέχη και δύο τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που κατασκεύασε το λογισμικό.
Οι υπόλοιποι είναι πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι των περίπου 20 πρατηρίων που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα.
