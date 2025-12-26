Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων στην Ιαπωνία - Real.gr

Μια καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Κανέτσου στην επαρχία Γκουνμά της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και άλλα 26 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

JUST IN: Over 50 vehicles involved in major crash on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture, at least 1 killed and 26 injured https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/fB8qlP9jin — Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025