Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων στην Ιαπωνία - Real.gr

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων στην Ιαπωνία
22:53, 26/12/2025
Μια καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Κανέτσου στην επαρχία Γκουνμά της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και άλλα 26 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

