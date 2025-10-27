REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ 1 21.00

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Με κεντρικό πρόσωπο τον 34χρονο Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ξετυλίγεται η τραγική ιστορία των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου του 1944 στην Καισαριανή από τους Γερμανούς κατακτητές. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Παντελής Βούλγαρης. Πρωταγωνιστούν οι Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μέλια Κρέιλινγκ κ.α.

ΕΡΤ 3 23.00

ΟΥΡΑΝΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα ταινία του Τάκη Κανελλόπουλου, εξιστορεί τον τρόμο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τις τραγικές ιστορίες γενναίων ανθρώπων που χάθηκαν, σε αντιπαραβολή με την ειρηνική ζωή τους πριν από τον πόλεμο. Σκηνοθεσία Τάκης Κανελλόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Τάκης Εμμανουήλ, Φαίδων Γεωργίτσης, Ελένη Ζαφειρίου, Νίκη Τριανταφυλλίδη κ.α.

MEGA 21.00

H ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΞΑΝΘΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Λίγο πριν ξεσπάσει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, μια όμορφη νεαρή δασκάλα φτάνει σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό γεμάτη όρεξη να διδάξει. Εκεί όμως, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την επιθετικότητα και την προκατάληψη των κατοίκων… Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Άγγελος Αντωνόπουλος, Παντελής Ζερβός κ.α.

ΑΝΤ1 22.30

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» σε σενάριο Αντώνη Ανδρή και σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές. Πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, κ.α.

Στο σημερινό επεισόδιο:

Το σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα: Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου. Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα. Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rSc-DTZfolQ

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΛΥΤΡΩΣΗ

Α ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ένας πυγμάχος, που έχει αφήσει πίσω του τις ένδοξες μέρες του, πασχίζει να αποκαταστήσει τη σχέση του με την έφηβη κόρη του. Μα όταν δεχτεί μια δελεαστική πρόταση από έναν παλιό γνώριμό του, θα παρασυρθεί σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σκηνοθεσία Μπιορν Φράνκλιν, Τζόνι Μαρτσέτα. Πρωταγωνιστούν οι Τόμπι Κέμπελ, Σάια ΛαΜπέφ, Τζέιμς Κόσμο κ.α.