Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας - Real.gr

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας

20:50, 10/01/2026
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας γυναίκας, η οποία επέβαινε σε όχημα που εξετράπη της πορείας του, στις 6 περίπου το απόγευμα του Σαββάτου (10/01), καταλήγοντας σε γκρεμό στην περιοχή Τριόπετρα Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο  οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να ανέβει στον δρόμο και να καλέσει σε βοήθεια. Η συνοδηγός έχει τραυματιστεί, κατάφερε, ωστόσο, και η ίδια να βγει από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και η ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανεβάσουν την τραυματία και να την παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

