Ρέθυμνο: Αναστάτωση από φωτιά σε καμινάδα καταστήματος - Real.gr

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο Ρέθυμνο εξαιτίας φωτιάς που σημειώθηκε σε επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ στο κέντρο της πόλης όταν μία καμινάδα καταστήματος εστίασης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεσα οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική που έσπευσαν στο σημείο με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο οι φλόγες προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής ερευνά το περιστατικό προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φωτιάς.