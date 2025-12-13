Ρωσία: 77 ουκρανικά drone κατέρριψε η αεράμυνα – Ένας νεκρός και υλικές ζημιές από επιδρομή στην περιφέρεια Σαράτοφ - Real.gr

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 77 ουκρανικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Τα drones καταρρίφθηκαν σε επτά περιοχές της νότιας και κεντρικής Ρωσίας και στην Κριμαία, που έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ένας σταθμός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη ζημιές στην περιοχή του Ροστόφ στα σύνορα με την Ουκρανία, περίπου 1.000 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, αφήνοντας περίπου 250 κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, προσέθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Σαράντα δύο drones καταστράφηκαν πάνω από την περιοχή του Σαράτοφ στη νοτιοδυτική Ρωσία και 12 πάνω από την περιοχή του Ροστόφ, ανέφερε ακόμα το υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές Αρχές σπάνια αποκαλύπτουν την έκταση των ζημιών από τις ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις και σχεδόν ποτέ δεν επιβεβαιώνουν χτυπήματα σε στρατιωτικές υποδομές.