Στο Κουρσκ ο Πούτιν: Οι στρατιώτες που θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες» και όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου - Real.gr

Ο Ρώσος πρόδρος για πρώτη φορά από την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων τόνισε ότι οι στρατιώτες που θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες», δηλαδή όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα στρατεύματα στην περιφέρεια Κουρσκ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει αρκετές από τις περιοχές που κατέλαβαν Ουκρανοί εισβολείς.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην περιφέρεια Κουρσκ από τότε που ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απρόσμενη διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας ανέφερε στον πρόεδρο Πούτιν πως οι ουκρανικές δυνάμεις είναι περικυκλωμένες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Υπογραμμίζοντας πως τα ρωσικά στρατεύματα οφείλουν να απελευθερώσουν πλήρως την περιφέρεια Κουρσκ, ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε ότι οι στρατιώτες που θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες», δηλαδή όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Russian President Vladimir Putin dressed in camouflage as he addressed troops in Kursk.

It is the first time he’s been in the region since a Ukrainian attack on the area.https://t.co/QYEclXw6pC pic.twitter.com/VWTMLqeYoT

— Sky News (@SkyNews) March 12, 2025