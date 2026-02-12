Σάκκαρη: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες» - Real.gr

Μια ιστορική ανατροπή, αφού η Μαρία Σάκκαρη έγινε η πρώτη παίκτρια που κερδίζει την Σβιόντεκ σε αγώνα WTA 1000 έχοντας χάσει το πρώτο σετ (η Πολωνή είχε 109 συνεχόμενες νίκες σε τέτοιες περιπτώσεις). Μάλιστα, με την πρόκριση στα ημιτελικά, η Σάκκαρη αναμένεται να επιστρέψει στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης την επόμενη εβδομάδα.

«Ήξερα ότι η Ίγκα είναι “τοίχος”, ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Το κλειδί δεν ήταν μόνο το τένις, αλλά το ότι δεν άφησα το μυαλό μου να φύγει όταν έχασα το πρώτο σετ. Έπρεπε να παλέψω με κάθε ίνα του σώματός μου μετά το πρώτο σετ. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες», είπε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, τονίζοντας ότι η δουλειά που έκανε το τελευταίο διάστημα για να προσθέσει περισσότερη ποικιλία και αναλύσεις στο παιχνίδι της απέδωσε καρπούς απέναντι στην επιθετικότητα της Πολωνής πρωταθλήτριας.

