Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι και εκτεταμένες ζημιές - Live η πορεία των φαινομένων - Real.gr

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα, με ανεμοστρόβιλο να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στην Κέρκυρα, πλημμύρες στην Κεφαλονιά, ενώ χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν βυθιστεί κάτω από λασπόνερα στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα μέτωπα της κακοκαιρίας είναι πολλαπλά. Η εικόνα στο Ιόνιο είναι καλύτερη, ωστόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες στο Αιγαίο. Εξηγεί ότι στην Αττική και το Αιγαίο θα σημειωθούν θυελλώδεις νοτιάδες τις επόμενες ώρες με 8 και 9 μποφόρ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κυπαρισσία από έντονη βροχόπτωση

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες η έντονη βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσία, αλλά και γενικότερα στον Δήμος Τριφυλίας. Με μήνυμα του 112, ειδοποιούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Καλού Νερού, όπου έχουν πλημμυρίσει τμήματα του οδοστρώματος, επιχειρήσεις καθώς και ορισμένες κατοικίες, δημιουργώντας δυσχέρειες τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ήδη έχουν καταγραφεί κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί στο σημείο προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο χωριό Καρυές, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, καθώς και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, με δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Έσπασε γέφυρα στην Ηλεία λόγω ισχυρής βροχόπτωσης

Η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ωρών συνεχίζει να πλήττει το νομό Ηλείας με την έντονη νεροποντή να προκαλεί πληθώρα προβλημάτων με μια γέφυρα να υποχωρεί στον Πύργο στην ευρύτερη περιοχή του Λαντζόι.

Την ίδια ώρα, υπάρχει βλάβη στον αγωγό ύδρευσης με αποτέλεσμα ο Πύργος και η Ολυμπία να μην έχουν νερό. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επισκευής του προβλήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ilialive.gr, σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Την ίδια ώρα, σχολεία της περιοχής εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα στο 5ο Νηπιαγωγείο, στο 3ο Δημοτικό και στο 4ο Γυμνάσιο οι μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Παράλληλα, κατολισθήσεις καταγράφηκαν στον δρόμο Αγίου Ιωάννη Λασταιίκων αλλά και στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος των Χανακίων.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης «τα σοβαρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα, Κάτω Σαλμώνη, Στρέφι, Καρούτες και Πλάτανος καθώς η άνοδος των υδάτων του ποταμού έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα».

Σημείωσε επίσης ότι «από το πρωί συνεργεία της Πολιτική Προστασίας έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία και κυρίως στις γέφυρες του ποταμού όπου σε μία εξ αυτών στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προκλήθηκε σοβαρή ζημιά όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και σε αγωγό ύδρευσης που μπορεί να προκαλέσει διακοπή υδροδότησης σε Αρχαία Ολυμπία και Πύργο».

Την ίδια ώρα, υπερχείλισε το ποτάμι της Νέδας, στα όρια Ηλείας και Μεσσηνίας, έσπασαν αναχώματα και πλημμύρισαν χωράφια με τους κατοίκους της περιοχής να καταγγέλλουν απουσία δήμου και περιφέρειας καθώς η πρώτη μπουλντόζα για ενίσχυση αναχωμάτων εμφανίστηκε τρεις ώρες αφότου ζητήθηκε βοήθεια και ενώ είχαν ήδη σπάσει αναχώματα και είχαν προκληθεί ζημιές.

Πολύκαστρο Κιλκίς: 15.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης μετατράπηκαν σε λίμνη

Τουλάχιστον 15 χιλιάδες στρέμματα, κυρίως καλλιέργειες σιτηρών στο Πολύκαστρο του Κιλκίς έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή την περασμένη Κυριακή.

Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, με τον δήμο Παιονίας να προσανατολίζεται σε αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης της περιοχής, προκειμένου να «τρέξει» πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ τις επόμενες ημέρες, αναμένεται και αντιπροσωπεία του ΕΛΓΑ.

Να σημειωθεί ότι ζημιές έχουν σημειωθεί και σε σημεία του οδικού δικτύου, αλλά και αγροτικές υποδομές της περιοχής.

Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης λόγω της έντονης και πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται στο νησί.

Σε έκτακτη ανακοίνωση, ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει ότι πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις έχουν καταστεί απροσπέλαστες, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αυστηρά τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.