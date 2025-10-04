Serie A: Θρίλερ δίχως νικητή στο «Ολίμπικο» - Λάτσιο και Τορίνο έμειναν μόνο στο... 3-3 - Real.gr

Απίθανο παιχνίδι έγινε στο «Ολίμπικο» ανάμεσα στη Λάτσιο και την Τορίνο, με θέαμα, γκολ, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις.

Οι δύο αντίπαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με την «Γκρανάτα» να προηγείται, τους πρωτευουσιάνους να προσπερνούν με 2-1, την Τορίνο να φτάνει στο 2-3 και τελικά να ισοφαρίζεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι!

Νίκη από… χρυσάφι πήρε η Λέτσε στο «Ένιο Ταρντίνι» επί της Πάρμα με 1-0, κάνοντας βαθμολογικό άλμα από την τελευταία θέση που βρισκόταν πριν τον αγώνα.

Η ομάδα της Απουλίας έφτασε στο μεγάλο «διπλό» στην Εμίλια-Ρομάνια με το γκολ του Ρικάρντο Σοτίλ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έφτασε στους 5 βαθμούς κι έπιασε στην κατάταξη τους «Παρμέντσι».