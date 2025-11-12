Σοκ με Έβανς στον Ολυμπιακό - Αποχώρησε τραυματίας λίγο μετά την επιστροφή του - Real.gr

\u039f \u039a\u03af\u03bd\u03b1\u03bd \u0388\u03b2\u03b1\u03bd\u03c2 \u03b5\u03c0\u03ad\u03c3\u03c4\u03c1\u03b5\u03c8\u03b5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7 \u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c3\u03b5\u2026 \u03b5\u03c5\u03c1\u03c9\u03c0\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae \u03b4\u03c9\u03b4\u03b5\u03ba\u03ac\u03b4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03ac \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03b1\u03c1\u03ba\u03ad \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03c6\u03c5\u03b3\u03b5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03b1\u03c3\u03c4\u03b1\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c2.\r\n\r\n\u03a0\u03b7\u03b3\u03ae: Filathlos.gr