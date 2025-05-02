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Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr
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Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

09:00, 02/05/2025
Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

O pastry chef Στέφανος Σμπόνιας δημιουργεί ένα ανοιξιάτικο γλυκό ψυγείου με τραγανή βάση δημητριακών, κρέμα φράουλας και τζελ φραμπουάζ.

Την Κυριακή 4 Μαΐου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

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