Super League 2: Κορυφή για τον Ηρακλή, δεύτερη η Νίκη Βόλου μετά το φινάλε της κανονικής περιόδου - Real.gr

Συναρπαστική ήταν η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στον Α’ Όμιλο της Super League 2, με τον πρωτοπόρο Ηρακλή να λυγίζει στο φινάλε τον ΠΑΣ Γιάννινα και να διατηρεί την κορυφή.

Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν με 2-1 από τα Γιάννενα, χάρη σε κεφαλιά του Ντουρμισάι στο 89ο λεπτό. Ο Ηρακλής είχε ανοίξει το σκορ στο 15’ με πέναλτι του Μάναλη, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν νωρίς στο δεύτερο μέρος, ισοφαρίζοντας στο 49’ με τον Κοντονίκο. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 66’, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Δούμα, εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Ντουρμισάι να χαρίζει τελικά το τρίποντο στους φιλοξενούμενους λίγο πριν το φινάλε.

Απρόσμενη ήττα γνώρισε η Αναγέννηση Καρδίτσας, που έχασε 2-1 εντός έδρας από τον Νέστο Χρυσούπολης. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς, μόλις στο 11’, με τον Γλύνο, με την ομάδα του Δημήτρη Σπανού να φέρνει το ματς στα ίσα στο 29’ με σουτ του Κάσσου. Ωστόσο, ο Σέα στο 34’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Νέστο, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος.

Τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας κατέκτησε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε 1-0 στην έδρα του ουραγού Μακεδονικού με γκολ του Λουκίνα στο 60’, υπερτερώντας της Αναγέννησης στη διαφορά τερμάτων.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε με άνεση 4-1 του Καμπανιακού, ενώ Καβάλα και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

ΠΑΟΚ Β΄ – Καμπανιακός 4-1

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Καβάλα – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 44

2. Νίκη Βόλου 39

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 32

5. ΠΑΟΚ Β΄ 24

6. Καβάλα 23

7. Νέστος Χρυσούπολης 18

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α’ Ομίλου:

Play Offs

1. Ηρακλής 22

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Β’ 16

Play Outs

5. ΠΑΟΚ Β’ 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3