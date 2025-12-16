Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: Είχα πάθει σοκ... Είπα «σκοτώθηκα» - Real.gr

Δέκα ημέρες σχεδόν μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που υπέστη η Πηγή Δεβετζή σε τούνελ στην Εγνατία Οδό, το πρωί της Τρίτης βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno στο MEGA.

Η γνωστή αθλήτρια περιέγραψε τη συγκλονιστική εμπειρία του ατυχήματος που είχε, ενώ ταξίδευε μόνη της προς τη Λάρισα για έναν φιλανθρωπικό σκοπό.

«Οι εικόνες δεν φεύγουν αλλά επειδή η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσω και εγώ. Είχα πάθει τόσο σοκ που τρεις ημέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Σκεφτόμουν πώς θα πάρω τη μαμά μου, πώς θα την πάρω τηλέφωνο να της το πω. Το βασικό είναι ότι δεν έπαθα τίποτα, δόξα τω Θεό, κάνω τον σταυρό μου και συγκινούμαι. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου και λέω ο Άγιος Νικόλαος με προφύλαξε. Δίπλα μου ήταν ο Θεός, υπάρχει Θεός. Η πίστη τελικά σώζει και το λέω με κατάθεση καρδιάς» είπε η Πηγή Δεβετζή.

«Εγώ γενικά είμαι αρκετά καλή οδηγός και ήρεμη και δεν τρέχω ποτέ. Πήγαινα στη Λάρισα σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ, με παιδιά με κινητικά προβλήματα και είχα υποσχεθεί ότι θα πάω. Οπότε, ξεκίνησα, ήταν να πάω με έναν φίλο, τέλος πάντων τελικά αποφάσισα να πάω μόνη μου. Μου λέει η μαμά μου, «μην πας βρε παιδί μου, βρέχει, δεν είναι καλός ο καιρός». Είμαι ένας άνθρωπος που άμα πάρω την απόφαση, τώρα θα το κάνω. Άμα το σκεφτώ, μπορεί να μην το κάνω. Και έλεγα να πάω, να μην πάω… σαν η μαμά μου, ας πούμε, να είχε ένα προαίσθημα. Και την ώρα που πάω να μπω στο τούνελ, κάτι αισθάνομαι, με 80 χιλιόμετρα πήγαινα, εγώ δεν τρέχω, μ’ αρέσει να απολαμβάνω γενικά τη διαδρομή μου. Και ξαφνικά χάνω τον έλεγχο.

Επειδή μίλησα τώρα το πρωί με τη δικηγόρο μου, μου λέει «Δεν ξέρεις το πόρισμα του πραγματογνώμονα; Έσκασε το λάστιχο παιδιά πίσω δεξί». Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Έχασα τον έλεγχο, χτύπησα στο απέναντι, στο τούνελ μέσα… Μόλις μπήκα στο τούνελ, είχε στροφή. Σε στροφή πάνω δηλαδή το έπαθα.

Εντάξει παιδιά, όλο αυτό το σοκ που παθαίνεις την ώρα που είσαι μέσα… εγώ θυμάμαι πράγματα. Δηλαδή, είπα «σκοτώθηκα, μάνα φεύγω», ας πούμε. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι φεύγω. Και εκεί που χτυπάω μετωπικά στο απέναντι κράσπεδο, γυρίζει το αμάξι 180 μοίρες και γυρίζει έτσι όπως το είδατε. Και τι να κάνω; Άρχισα να λέω, κάνω το σταυρό μου και λέω «Θεέ μου δεν έπαθα τίποτα». Και ασυναίσθητα παιδιά, πατάω την κόρνα» συμπλήρωσε η Πηγή Δεβετζή.

«Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας, κάντε ένα σταυρό στο τιμόνι. Εγώ το κάνω πάντα. Και πάλι κάνω το σταυρό μου και λέω αυτό με έσωσε, τέλος. Δηλαδή, σε μια στιγμή περνάει η ζωή από μπροστά σου, να μη το ζήσει κανένας άνθρωπος, και λες ότι φεύγω, τελείωσα. Τι να σου πω τώρα, το σοκ και όλο αυτό το συναίσθημα που ζεις εκείνη την ώρα που μπορεί να… φύγεις και να σε δεις από πάνω, γιατί έχουμε διαβάσει πολλά, είναι… γι’ αυτό λέω ότι το ψυχολογικό σοκ δεν ξεπερνιέται εύκολα» κατέληξε η αθλήτρια.