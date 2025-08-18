Τετ α τετ Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι πρώτες τους δηλώσεις - Συνεχής ενημέρωση - Real.gr

Και οι δύο ηγέτες επιθυμούν την ειρήνη και τη λήξη του πολέμου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πιο κρίσιμη ίσως συνάντηση για το Ουκρανικό.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία πριν ο Τραμπ οδηγήσει τον Ζελένσκι στο εσωτερικό του κτιρίου για τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες τους σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ζελένσκι για την παρουσία του στις ΗΠΑ σήμερα και δήλωσε ότι «γίνονται πρόοδος» για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Υποστήριξε είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Πούτιν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψει κάτι από αυτήν».

Στις πρώτες τους δηλώσεις και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την επιθυμία τους να τερματιστεί ο πόλεμος. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω όλα να πάνε καλά, υπάρχει μια πιθανότητα να δώσουμε τέλος στον πόλεμο» και υπογράμμισε ότι: «Θέλουμε μια ειρήνη διαρκείας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι τόνισε: «Ελπίζουμε να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικό τρόπο».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρά και η τελευταία ανάρτηση Τραμπ, πως η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ήδη οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στον Λευκό Οίκο, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες που έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Στις κρίσιμες συνομιλίες που θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η σημερινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο θα λάβει χώρα στις 21.15.