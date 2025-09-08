Quantcast
Συνελήφθη στη Θάσο Γερμανός καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα της πατρίδας του - Real.gr
real player

Συνελήφθη στη Θάσο Γερμανός καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα της πατρίδας του

19:55, 08/09/2025
Συνελήφθη στη Θάσο Γερμανός καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα της πατρίδας του

Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και οικονομικά αδικήματα.

Καταζητούμενος στην Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και οικονομικά αδικήματα συνελήφθη στη Θάσο σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος. Πρόκειται για 51 ετών Γερμανό την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, με τη συμβολή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved